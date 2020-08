Wie die Polizei mitgeteilt hat, fuhren gegen 15.30 Uhr eine 26-jährige Ford-Fahrerin mit Anhänger, ein 44-jähriger Ford-Fahrer und der Motorradfahrer hintereinander auf der die Landstraße 818 von Henglarn in Richtung Autobahn 33.

Auf einem geraden Teilstück setzte der Motorradfahrer zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Als er in Höhe des Fords war, setzte dieser ebenfalls zum Überholen des Pkw-Gespanns an.

Als sich beide Fahrzeuge nebeneinander befanden, kam es zu einer seitlichen Kollision, wobei der Motorradfahrer stürzte. Das Motorrad schleuderte gegen den Anhänger des Gespanns und blieb anschließend auf dem angrenzenden Feld liegen. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.