Uwe Gockel holt 54,6 Prozent der Stimmen

Der 48-jährige Gockel war völlig überwältigt, als der letzte Stimmbezirk ausgezählt war und sein Sieg nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen feststand: „So spannend hätte ich es mir wirklich nicht vorgestellt. Mir sind erstmal ein paar Steine vom Herzen gefallen. Ich bin überwältigt und sehr, sehr froh“, gab der Diplom-Verwaltungsbetriebswirt einen Einblick in seine Gefühlswelt: „Ich weiß aber auch, was auf mich zukommt. Es warten viele Herausforderungen.“ Uwe Gockel verfolgte den Wahlabend zuhause mit Freunden und seiner Ehefrau Daniela, die als Erste gratulierte.

Als fairer Verlierer zeigte sich Reiner Allerdissen, der auf 45,4 Prozent der Stimmen kam: „Das war eine deutliche Entscheidung, die sich recht klar abgezeichnet hat.“ 2014 holte der Amtsinhaber noch 57,7 Prozent: „Ich bin dankbar, dass ich dieses Amt elf Jahre ausüben durfte. Viele Dinge sind in dieser Zeit gelungen. Offensichtlich sieht das die Mehrheit anders. Demokratie lebt vom Wechsel.“ Allerdissen gratulierte seinem Nachfolger am Telefon.

Das Auszählen der Wahlbezirke glich anfangs einem Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem die letzten Wahlbezirke entscheiden mussten. „Das war ein Krimi. So spannend hätte ich es mir nicht vorgestellt“, sagte Uwe Gockel.

Auch im Gemeinderat gibt es einige Veränderungen. CDU und SPD haben im Vergleich zu 2014 deutlich Stimmen verloren, während die Grünen ihr Ergebnis um fünf Prozentpunkte auf 15,1 Prozent verbessern konnten. Die Christdemokraten bleiben mit 37,2 Prozent und elf Sitzen stärkste Fraktion (2014: 44,3 Prozent, zwölf Sitze).

Doppelt bitter war der Abend für die Sozialdemokraten, die demnächst nicht mehr den Bürgermeister stellen und zwei Sitze im Gemeinderat verloren haben: Sie holten 29,8 Prozent der Stimmen (acht Sitze). „Das ist eine Katastrophe! Die 45 Prozent werden der Arbeit von Reiner Allerdissen absolut nicht gerecht. Aber so ist Demokratie. Damit müssen wir leben“, kommentierte der SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Schmidt das Ergebnis.

Gewinner des Abends sind die Grünen, die mit 15,1 Prozent fünf Prozentpunkte zugelegt haben. „Wir freuen uns, dass wir einen Sitz hinzugewonnen haben und dass mit Uwe Gockel auch noch der Kandidat durchgekommen ist, den wir unterstützen“, freute sich der Grünen-Fraktionsvorsitzende Guido Reitmeyer. Ebenfalls je einen Sitz hinzugewonnen haben die Freie Wählergemeinschaft (7,9 Prozent, 2 Sitze) und die FDP (6,4 Prozent, 2 Sitze). Mit einem Sitz zieht erstmals die AfD in den Gemeinderat ein (3,7 Prozent).

Die Wahlbeteiligung lag bei 64,8 Prozent (2014: 61,6 Prozent). In der Gemeinde Borchen waren die Wahllokale in den 14 Stimmbezirken bis mittags bereits sehr gut besucht. In der Gemeinde hatten knapp 31 Prozent der Wähler Briefwahl beantragt. Damit hat sich die Zahl der Briefwähler im Vergleich zu 2014 von 1832 auf 3254 fast verdoppelt. Nach Angaben des Wahlamtes sind fast alle Stimmzettel wieder zur Gemeinde zurückgekommen.

Der Großteil der Wähler zeigte sich mit Blick auf die Corona-Schutzverordnung gut vorbereitet und kam mit Mund-Nasen-Schutz und eigenem Stift ins Wahllokal, teilte Johanna Jablonski vom Wahlamt mit: „Bis auf den einen oder anderen Maskenverweigerer lief alles sehr reibungslos. Die Leute waren gut vorbereitet.“