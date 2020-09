„Mitleidsdrüse ist nicht meine Welt“

Von einer „Katastrophe“, wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Schmidt am Wahltag das Ergebnis eingeordnet hatte, will der 61-Jährige aber nicht sprechen: „Wer in die Politik geht weiß, dass Wechsel zur Demokratie dazu gehören. Wenn es einen trifft, ist das natürlich eine Situation, mit der man erst umgehen muss.“ Nach den elf Jahren, in denen er viel für Borchen geleistet habe, werde ihn der Wahlausgang noch länger beschäftigen. Seine persönliche Gefühlslage mache er mit sich und seiner Familie aus, auf die er sich immer verlassen könne: „Auf die Mitleidsdrüse drücken ist nicht meine Welt.“

Kein Plan B in der Tasche

Einen kleinen Einblick in seinen Gefühlszustand gewährt er dann aber doch: „Natürlich bin ich stolz auf alles, was ich für Borchen erreicht habe. Aber natürlich gibt es auch Wehmut, sonst hätte ich mich gar nicht beworben.“ Doch Reiner Allerdissen betont wie schon am Wahlabend: „Wer sich für ein demokratisches Amt bewirbt, muss damit rechnen, dass er nicht zum Zuge kommt.“ Einen Plan B habe er aber nicht in der Tasche: „Man kann sich nicht auf den Wahlkampf einlassen, wenn man gleichzeitig Plan B verfolgt.“

Seine Parteifreunde hätten einen tollen Wahlkampf gemacht, sagte der SPD-Mann: „Insbesondere, da sie es fertig gebracht haben, sich nicht auf das Niveau anderer Wahlkämpfer herabzubegeben. Mag sein, dass das am Ende der Grund dafür ist, dass die ein oder andere Stimme nicht gekommen ist. Es zeigt aber Seriosität.“

Viele Rückmeldungen habe er nach der Niederlage bereits am Tag danach erhalten. Sowohl langjährige Weggefährten, als auch viele Menschen aus dem Umkreis hätten sich bei ihm gemeldet, erzählt Allerdissen: „Die Reaktionen waren zu 100 Prozent Fassungslosigkeit, Erstaunen, nicht erklären können. Das habe ich selbst auch.“ Sehr gefreut habe er sich auch über die „wunderbaren Reaktionen von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es war eine Traurigkeit zu spüren. Am Ende sind das aber alles Leute, die ihre Arbeit für Borchen weiterhin genauso gut machen werden“, ist der Bürgermeister überzeugt.

Allerdissen: „Eine Frage der Disziplin und des Pflichtbewusstseins“

Bevor Reiner Allerdissen in seinen letzten Wochen als Bürgermeister der Gemeinde die Übergabe an seinen Nachfolger regelt, geht er für zwei Wochen in den Urlaub. „Elf Jahre waren eine lange Zeit. So wie ich es gemacht habe, war es am Ende sehr anspruchsvoll. Ich habe aber nicht das Gefühl, ich müsste mir Vorwürfe machen.“ Bis zum 31. Oktober ist der 61-Jährige im Amt und will sich weiter voll für die Gemeinde einsetzen: „Das ist eine Frage der Disziplin und des Pflichtbewusstseins. Daran habe ich es in den elf Jahren nicht mangeln lassen. Es gibt überhaupt keinen Grund, das jetzt zu ändern.“

Gespannt sei er, wie der neue Bürgermeister die Dinge, die er sich vorgenommen habe, lösen werde. „Die neue Zusammensetzung des Rates ist etwas sehr Spannendes. Es sind Parteien stärker in den Rat eingezogen, bei denen ich mich über das Wahlergebnis wundere. Das kann ich mir so nicht erklären.“

Die Freie Wählergemeinschaft (FWB) und die FDP müssen nicht länger eine Koalition bilden, um Fraktionsrechte zu erlangen. Beide steigerten ihre Ergebnisse (FDP + 3,9 Prozentpunkte, FWB + 2,9) und holten wie berichtet je zwei Sitze im Gemeinderat. Bislang bildeten FWB und FDP eine Koalition. „Es wird im Rat interessante Diskussionen geben und es wird eine besondere Herausforderung, die Forderungen von so vielen Fraktionen unter einen Hut zu bekommen“, vermutet Reiner Allerdissen: „Die Methodik und Dynamik dessen, was die Ratsarbeit bestimmen wird, wird davon gekennzeichnet sein, diese verschiedenen Interessen auszugleichen.“

Gockel: „Von mir aus kann es direkt losgehen“

Uwe Gockel hat am Tag nach seinem Wahlerfolg bereits viele Gratulationen erhalten – von Arbeitskollegen, Freunden, Borchenern. Der 49-Jährige ist voller Tatendrang: „Von mir aus kann es direkt losgehen. Ich würde am liebsten direkt loslegen.“ Bis zum 1. November muss sich der zukünftige Bürgermeister noch gedulden. Dann zieht er ins Borchener Rathaus ein.

Uwe Gockel betont: „Ich möchte sachorientierte Politik. Wir haben einen sehr guten, sachbezogenen Wahlkampf geführt, der die Menschen erreicht hat. Sie wollen eine andere Politik. Es ging immer zwischen den Parteien hin und her und es wurde auf den politischen Gegner geguckt. Das wollen die Bürger nicht mehr. Ich bin ein unabhängiger Kandidat. Wir werden gemeinsam Politik für Borchen machen. Und darauf freue ich mich.“