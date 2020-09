Wahlaufruf des Ortsvorstehers

Ahle greift drei Themen auf, die seiner Meinung nach von der SPD behindert worden seien. Namentlich werden Ratsherr Volker Tschischke und Bürgermeister Reiner Allerdissen genannt und mit Aussagen aus Ratsprotokollen zu Bauplätzen in Etteln, dem E-Dorfauto und der Einbahnstraßenregelung Hissenberg zitiert.

Auf der Rückseite der Bürgerinformation zitiert Ahle aus dem Wahlaufruf der FDP, die sich wie berichtet hinter den unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Uwe Gockel gestellt hatte, und schreibt: „Helft mit eurer Stimme, einen politischen Wechsel in Borchen herbeizuführen, denn Borchen kann mehr.“

In einem farblich gelb hervorgehobenen Kasten weist Ahle zudem darauf hin, dass der CDU-Ortsvorsteher nur bei absoluter CDU-Mehrheit sicher sei: „Wenn ihr in Etteln weiterhin einen CDU-Ortsvorsteher haben möchtet, solltet ihr zur Wahl gehen und der CDU (...) euer Vertrauen schenken“, heißt es dort.

Ahle: Ich habe kein schlechtes Gewissen

Im Impressum ist Ulrich Ahle ohne die Bezeichnung Ortsvorsteher genannt. Auf Anfrage erläutert Ahle, dass er die Bürgerinformation als Privatperson verteilt habe, was auch aus dem Impressum hervorgehe. Ahle: „Ich habe kein schlechtes Gewissen, ich stehe zu allen Punkten.“ Seine Aussagen sind aus seiner Sicht vereinbar mit seinem Amt als Ortsvorsteher: „Ich habe nur allgemein gesagt, was zu tun ist, wenn die Ettelner weiter einen CDU-Ortsvorsteher haben wollen.“

Das sehen die Borchener Sozialdemokraten anders. Im Wahlausschuss kritisierte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jürgen Schmidt, dass Ahle sein Amt als Ortsvorsteher für Wahlwerbung gebraucht habe. Das sei kritikwürdig und müsse noch weiterverfolgt werden. Das Verhalten sei einer Kommunalwahl unwürdig und werde ein Nachspiel haben, heißt es im Protokoll der Sitzung.

Auf Anfrage sagt Jürgen Schmidt: „Für mich war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich ein Ortsvorsteher so nicht verhalten darf. Das war nicht die Neutralität, die ein solches Amt erfordert.“ Seine Fraktion habe, wie alle anderen auch, den Wahlergebnissen in allen Punkten zugestimmt.

Konsequenzen bei Postwurfsendung?

Diese werden jetzt vom Wahlleiter bekannt gemacht. Danach haben Bürger vier Wochen Zeit, Einspruch einzulegen. Dieser muss begründet sein und schriftlich auf dem Postweg oder vor Ort beim Wahlleiter Henry Klare erfolgen. Klare wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Sachverhalt der Postwurfsendung äußern, schilderte aber das eventuelle Prozedere: „Geht ein begründeter Einspruch ein, leite ich diesen an den Wahlprüfungsausschuss weiter, sobald sich der neue Rat ­konstituiert hat und die Ausschüsse gebildet sind. Der Wahlprüfungsausschuss spricht eine Empfehlung aus, über die der Rat entscheidet.“ Der Ratsbeschluss kann dann vor dem Verwaltungsgericht Minden beklagt werden.

Ob die SPD wegen der Postwurfsendung tätig wird, steht nach Angaben von Jürgen Schmidt noch nicht fest: „Darüber werden wir uns in der Fraktion noch austauschen. Uns ist es wichtig zu sagen: ‚Das geht so nicht.‘ Wir werden jetzt schauen, wie wir weiter damit umgehen.“ Nach Informationen dieser Zeitung ist am Mittwoch eine Beschwerde beim Kreis Paderborn eingegangen. Dies bestätigte Sprecherin Meike Delang. Zuständig sei allerdings der Wahlleiter in Borchen und nicht der Kreis. Offizieller Einspruch müsse auf dem Postweg oder persönlich vor Ort erfolgen.

SPD-Ratsherr Volker Tschischke, den Ahle namentlich zitiert hatte, wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Er sagte nur: „Ich halte das Vorgehen für moralisch anrüchig.“ In der Facebook-Gruppe Etteln nannte Tschischke die von Ahle verwendeten Aussagen der Ratsprotokolle als aus dem Zusammenhang gerissen und ordnete sie ein.