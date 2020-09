Ruhe tankt er beim Lesen und Angeln

Denn die Gemeinde sei ihm eine Herzensangelegenheit. Dort sei er aufgewachsen, dort sei sein Lebensmittelpunkt, dort sei er verwurzelt. Mit seiner Frau Daniela (45), die als Kinderkrankenschwester für die Familiennachsorge Bethel arbeitet, lebt Gockel in seinem ehemaligen Elternhaus in Nordborchen. Mit Hündin Malou (2) geht der Hundeliebhaber gerne ausgiebig spazieren. Tochter Annika (19) befindet sich derzeit in Tansania und absolviert ein freiwilliges soziales Jahr. Im Dezember kommt sie zurück. Uwe Gockels Eltern Annegret und Werner wohnen nebenan, sein Bruder Dirk drei Straßen weiter.

Seit seiner Jugend engagiert sich Uwe Gockel in zahlreichen Vereinen. Beim SC Borchen hat er mit acht Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Das hat er bis zu seinem 32. Lebensjahr gemacht. „Ich bin mit dem Fußball groß geworden“, sagt Gockel, der auch mehrere Mannschaften trainiert hat, unter anderem die erste Frauenmannschaft. „Die Trainertätigkeit war für mich immer bereichernd und ich blicke auf viele unvergessene Augenblicke zurück“, sagt er. Den Trainerposten hat er nach 19 Jahren aus Zeitgründen aufgegeben. Dafür ist Uwe Gockel weiter ehrenamtlich für das Pass- und Vertragswesen der Fußballjugend zuständig: „Das werde ich jetzt aber in andere Hände geben.“

Der künftige Bürgermeister spielt im Tambourcorps Nordborchen Querflöte, seit er zehn Jahre alt ist. Dort war er auch als Jugendwart und Geschäftsführer 16 Jahre lang im Vorstand. Seine „absolute Herzensangelegenheit“, das Musizieren im Tambourcorps, will der Flötist weitermachen: „Auch wenn ich wahrscheinlich nicht jede Probe schaffe.“ Seit 14 Jahren engagiert er sich zudem im Kirchenvorstand der St. Laurentius-Gemeinde Nordborchen. Dort war er anfangs für die Kinder­tagesstätte zuständig und ist mittlerweile Vertreter der Kirchengemeinden im Verwaltungsrat der Kita GmbH Hochstift.

Zur Ruhe kommt der 49-Jährige beim Laufen oder Angeln. „Mit meinem Vater habe ich eine Angelstrecke an der Lohne zwischen Nordborchen und Wewer gepachtet“, erzählt er. Eigentlich wollte Uwe Gockel in diesem Jahr beim Hochstiftcup in Paderborn die zehn Kilometer in Angriff nehmen. Das wurde wegen Corona aber nichts. „Dann eben nächstes Jahr“, sagt der Hobbyläufer, der auch schon einige Halbmarathons gelaufen ist, ich würde sagen, ich verfüge über eine gute Grundkondition.“ Abschalten kann er auch beim Lesen. Am liebsten Thriller von Andreas Gruber: „Die sind richtig schön spannend.“

Gockel sagt von sich selbst: „Ich bin gut vernetzt und weiß, wie die Borchener ticken.“ Seinen direkten Draht zu den Bürgern möchte er auch als Bürgermeister behalten und will weiter ein Ohr für deren Probleme haben: „Ich werde versuchen, regelmäßig in den Ortschaften zu sein und Kontakt zu den Bürgern aufzunehmen.“ Wie oft das zeitlich klappt, könne er noch nicht einschätzen. Für ihn ist das Bürgermeisteramt eine neue Aufgabe. Beim Erzbistum war er nach seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten 19 Jahre in der Personalabteilung tätig und hat dort Führungsaufgaben übernommen. Elf Jahre war er in der Erwachsenen- und Familienbildung des Erzbistums (KEFB) tätig und von 2013 an als zentraler Geschäftsführer für alle Bildungshäuser, Akademien und KEFB-Standorte zuständig. Nebenbei absolvierte er ein Studium zum Diplom-Verwaltungsbetriebswirt.

Gockel fühlt sich vorbereitet

Mit seiner vielfältigen Berufserfahrung sieht sich Gockel gut vorbereitet für seine Aufgabe als Bürgermeister: „Ich bringe viel mit in Bereichen wie Mitarbeiterführung, Vernetzung und Kommunikation. Aber ich habe durchaus auch Respekt vor der Aufgabe. Ich kenne das politische Feld ja nicht genau. Das kann teilweise ein Vorteil sein, könnte aber auch Fallstricke beinhalten.“

Uwe Gockel war als parteiloser Kandidat zur Kommunalwahl angetreten. Das sieht er nicht als Nachteil an. Er ist überzeugt, dass er es zusammen mit dem Team der Verwaltung schafft: „Ich freue mich total darauf, die Mitarbeiter kennenzulernen. Die Hauptamtsleiterin hat schon Kontakt zu mir aufgenommen. Ich hatte sowieso nie Bedenken, dass es mit dem Wechsel einen Riss geben könnte. Alle wollen für Borchen das Bestmögliche erreichen.“ Er werde jetzt das Gespräch mit Bürgermeister Reiner Allerdissen (SPD) und allen Fachbereichsleitern suchen und sich erkundigen, was aktuell anliege.

Der Nordborchener möchte in Zukunft auch erreichen, dass der Rat an einem Strang zieht. Das hatte er bereits vor der Wahl mehrfach betont: „Dafür trete ich an. Das Hickhack im Rat möchte ich nicht mehr.“ Schon vor der Wahl habe er mit den Fraktionen gesprochen und den Eindruck gewonnen, dass es ihnen genauso gehe und sich alle stärker mitein­ander einbringen wollen.

Auch eigene Themen möchte Gockel nach vorne bringen. So habe er zum Beispiel viele Anfragen rund um Verkehrsprobleme bekommen: „30er-Zonen, Ampeln, Zebrastreifen, Entlastungsstraße, Radwege, ÖPNV. Die Themen ziehen sich durch alle Ortsteile.“ Ein zweites Schwerpunktthema sieht der neue Bürgermeister in allen Maßnahmen rund um Corona: „Es geht um die Digitalisierung an Schulen, aber auch um die Belüftung der Klassenräume. Wie soll das im Herbst und Winter werden?“ Diese Frage wolle er beantworten. Dafür werde er mit den Schulleitungen vor Ort sprechen, welchen Bedarf es tatsächlich gebe. Auch die konkrete Umsetzung der Mischküche in Dörenhagen steht auf seiner Agenda.

Bis es so weit ist und er „voll motiviert loslegen kann“, steht erst einmal der Abschied von seinem langjährigen Arbeitgeber an. Und das falle ihm durchaus schwer. „Ich hatte das Glück, stets mit einem hervorragenden Team arbeiten zu dürfen. Die Mitarbeiter und Kollegen werden mir fehlen. Nach zehn Jahren kann man ein Feld auch mal wechseln. Ich verlasse mein Aufgabengebiet gut aufgestellt“, sagt er. Eine gute Übergabe sei ihm wichtig, seinen Nachfolger arbeitet er aktuell ein.

Uwe Gockel blickt jetzt nach vorne: „Ich werde Bürgermeister meiner Heimatgemeinde. Das ist toll! Und es ist auch toll, mitgestalten zu können. Ich glaube, dass man als Bürgermeister mehr Gestaltungsfreiraum hat als bisher als Geschäftsführer beim Erzbistum.“