Arbeiten am nächsten Bauabschnitt beginnen am Mittwoch, 4. November

Borchen-Dörenhagen (WB). Die Dörenhagener müssen sich in den kommenden Wochen auf längere Umwege einstellen, wenn sie auf die B 68 fahren wollen. Der Kreis Paderborn weist darauf hin, dass am Mittwoch, 4. November, die Bauarbeiten am nächsten Bauabschnitt an der Ortsdurchfahrt Dörenhagen beginnen.