Borchen-Dörenhagen (WB/per). Anwohner aus Dörenhagen müssen sich in den kommenden Wochen auf Einschränkungen einstellen. Am Mittwoch, 4. November, beginnen die Baumaßnahmen am neuen Bauabschnitt an der Ortsdurchfahrt. Die Bauzeit gibt der Kreis Paderborn mit etwa einem Monat an.

Von Westfalen-Blatt