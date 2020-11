Kalender läutet Jubiläum ein

Stolz präsentiert Marlies Heimann das neue Din- A3 große Werk, das im Dörenhagener Dorfladen für 15 Euro erhältlich ist. Mit sechs Mitstreitern hat sie seit April mit viel Mühe und Akribie an der Erstellung gearbeitet. Der Kalender vermittelt Wissenswertes über das Dorf, Geschichtliches und vieles über das Dorfleben. Als Titelbild wurde bewusst ein Gemälde von Eckhard Hachmann aus dem Jahr 1986 ausgesucht, das die Alte Dorfkirche und einen Blick über die Dächer zeigt. „Mit der Ortsgründung ist ja auch damals die Kirche entstanden“, erläutert die zweite Vorsitzende des Heimat- und Kulturkreises. Dazu passend ist direkt daneben die Ernennungsurkunde aus dem Jahr 1222 abgebildet.

In dem Kalender sind jedoch nicht nur historische Fotos und Bilder zu sehen, sondern auch viele aktuelle Aufnahmen, die einen Einblick in das rege Vereinsleben geben. Von den Schützen über den Musikverein bis hin zum Sportverein finden sich mehrere Vereine wieder. Auch an besondere, liebgewonnene Traditionen wie die Sternsingeraktion oder der Martinsumzug wird erinnert. „Natürlich kann man bei zwölf Monaten nicht das komplette Vereinsleben darstellen. Wir mussten uns auf eine Auswahl beschränken, die uns angesichts der großen Vielfalt nicht leicht gefallen ist“, sagt Heimann. Während für die Kalenderblätter zumeist ausdrucksstarke Fotos ausgewählt wurden, stehen auf den Rückseite Texte mit weiterführenden Informationen. Die Bandbreite reicht dabei von der Dorfgeschichte über Kulturelles und Religiöses bis hin zum landwirtschaftlichen Leben. „Das gelang nur durch eine gute Teamarbeit im Heimat- und Kulturkeis.“