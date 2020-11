Die Borchener Feuerwehr ist an diesem Samstag um 15.48 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus am Bäumerweg alarmiert worden. Als die Löschzüge Nordborchen und Kirchborchen am Einsatzort ankamen, stiegen die Flammen aus dem Fenster eines Werkstattraum im Keller des Gebäudes.

Die Anwohner, die selbst die Feuerwehr alarmiert hatten, hatten bereits das Haus verlassen können. Drei Bewohner wurden aufgrund des Verdachts mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung notärztlich untersucht. Ins Krankenhaus musste von ihnen aber niemand.

Paderborner Straße wurde gesperrt

„Als wir an der Einsatzstelle ankamen, drohten die Flammen auf die Dachhaut überzugreifen. Der Löschzug Kirchborchen sicherte von der rechten Seite des Hauses die Außenhaut des Gebäudes und griff die Flammen durch das Fenster von außen an. Der Löschzug Nordborchen startete parallel den Innenangriff mit zwei Truppen“, berichtete Einsatzleiter Bernd Lüke. So konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen und mit Aufräumarbeiten beginnen. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte aus Nord- und Kirchborchen vom Löschzug Alfen. Insgesamt waren 50 Feuerwehrleute vor Ort.

Während des kompletten Einsatzes musste die Paderborner Straße in Kirchborchen gesperrt werden. Die Ursache des Kellerbrandes ist Unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.