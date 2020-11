„Ich wollte zusammen mit meinem Vater bei Media-Markt in Paderborn einen Drucker kaufen, doch das war nicht möglich, weil der Berater nicht bereit war, seinen Mundschutz kurz abzunehmen und das auch meinem Vater nicht erlaubt hat“, erzählt sie. „Dabei haben wir die Situation erklärt und auch angeboten, mehr Abstand zu halten, um ihn zu schützen.“

Schließlich hätten sie unverrichteter Dinge das Geschäft wieder verlassen müssen. „Ich beherrsche die Gebärdensprache nicht, gerade weil wir immer wollten, dass Steffi von den Lippen ablesen kann, damit sie im Alltag nicht immer auf Hilfe angewiesen ist“, erzählt Jürgen Gral. „In der derzeitigen Situation ist sie aber, wie viele andere Gehörlose, auf das Verständnis anderer angewiesen.“

Sowohl Stefanie Schmidt als auch ihrem Vater Georg Gral ist bewusst, dass die Mitarbeiter im Einzelhandel derzeit einen harten Job zu absolvieren haben angesichts der gesetzlichen Vorgaben und Kunden, die diese nicht akzeptieren wollen. „Aber hier ging es ja nicht um irgendwelche Befindlichkeiten, sondern um ein ernsthaftes Problem, mit dem viele Gehörlose gerade zu kämpfen haben.“

Media-Markt-Geschäftsführer Andreas Margies bedauert den Vorfall, den er allerdings leider im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen könne. „Das Problem hätte man lösen können und müssen“, sagt er. „In so einem speziellen Fall rate ich unseren Kunden, vor ihrem Besuch im Markt eine kurze E-Mail an uns zu schreiben. Wir setzen uns dann mit dem Kunden in Verbindung und finden gemeinsam eine individuelle Lösung.“

Grundsätzlich sei die Situation für den Einzelhandel nicht leicht. „Wir müssen den Schutz unserer Mitarbeiter ebenso gewährleisten wie den unserer Kunden und gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, damit das Geschäft weiter geöffnet bleiben kann“, beschreibt er das Spannungsfeld, in dem er und die Mitarbeiter derzeit agieren. „Aber wir finden im Rahmen unserer Möglichkeiten immer eine für alle Beteiligten gute Lösung.“