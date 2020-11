„Unser Dorfladen bleibt geöffnet“

Das kommt gut an. Normalerweise ist im Laden während der Öffnungszeiten immer viel Betrieb. Das war in den vergangenen Wochen anders: „Teilweise waren wir Mitarbeiter zwei Stunden am Stück alleine im Laden, ohne einen Kunden“, berichtet Juri Stebler. Grund hierfür sei der Ausbau der Kreisstraße K1.

Die Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege auf einer Gesamtlänge von drei Kilometern erfolgt in sieben Bauabschnitten. Dafür ist die Durchfahrt durch Dörenhagen abschnittweise voll gesperrt. „Für uns ist das eine Katastrophe“, erzählen Petra Behnke und Christian Taubner, die zusammen mit Marita Ekelt das Team der Geschäftsführer. Die Umleitungen führen über Ebbinghausen oder Borchen und stellen einen großen Umweg dar, um von einem Ende Dörenhagens ins andere zu kommen.

Besonders schlimm für den Dorfladen sei der Abschnitt gewesen, der direkt vor dem Dorfladen herführte. Der Parkplatz war dadurch so abgesperrt, dass die Einfahrt nur über eine schmale Garagenzufahrt an der Seite erfolgte, erzählt Christian Taubner. Auf der gesamten Länge des Parkplatzes blockierten Leitbaken vor den Bürgersteigen die Zufahrt. Das habe viele ältere Menschen abgeschreckt, weiß Ortsvorsteher Heinrich Rebbe: „Wenn man den Parkplatz verlassen wollte, musste man ganz schön rückwärts rangieren. Das war vielen zu gefährlich.“

Die Folgen waren für den Dorfladen unmittelbar spürbar: „Auf einmal kamen kaum noch Kunden. Das war die schlimmste Zeit“, berichtet Petra Behnke. Die Umsatzeinbußen in diesen sechs Wochen seien massiv gewesen: „Über eine längere Zeit wären sie existenzbedrohend“, sagt Behnke.

Für Marktleiter Juri Stebler und sein neunköpfiges Team war das die nächste Herausforderung nach der Corona-Pandemie und ihren Folgen. „Wir haben Personalstunden reduziert und umverteilt und den Wareneinkauf anders geregelt. Aufgrund der nun wieder steigenden Corona-Zahlen müssen wir wieder in zwei Teams arbeiten, damit eine Vertretung möglich ist, sollte ein Mitarbeiter sich infizieren“, erläutert Taubner.

Marktleiter Juri steht vor der Obst- und Gemüsetheke, die jetzt eine eigene Kühlung hat. Foto: Jörn Hannemann

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde kräftig investiert, um alle Schutzmaßnahmen wie ein Plexiglas-Spuckschutz am Verkaufstresen umzusetzen. Auch hat die Obst- und Gemüsetheke jetzt eine professionelle Kühlung, die dahinterliegende Wand wurde gegen Wärme von außen isoliert.

„Während des ersten Corona-Lockdowns haben die Dörenhagener fleißig hier vor Ort eingekauft. Das hat uns geholfen“, sagt Petra Behnke. Vor allem auch mit Blick auf die Länge der Bauarbeiten an der K1: Der derzeitige Abschnitt soll Anfang Dezember abgeschlossen sein. „Aber damit ist es ja nicht erledigt. Wir brauchen einen langen Atem, bis die Durchfahrt wieder frei ist“, weiß Christian Taubner.

Normalerweise sorgt der Durchgangsverkehr nämlich für viele Kunden. „Handwerker kaufen zum Beispiel morgens ihr Frühstück zum Mitnehmen“, berichtet er. Doch seit die Ortsdurchfahrt voll gesperrt ist, bleiben solche Kunden weg. Mittlerweile ist der Parkplatz wieder normal befahrbar, die Lage habe sich etwas normalisiert. „Aber es ist nicht, wie es mal war. Und uns steht noch eine lange Zeit bevor“, sagt Behnke.

Eine gute Nachricht hat das Team des Dorfladens aber: „Es besteht nicht die Gefahr, dass wir unseren Dorfladen schließen müssen. Und wir wollen auch weder unseren Service, noch unser Angebot herunterfahren“, erläutert Taubner.

Der Kreis Paderborn hat sich bei der Sanierung der K1 für eine Umsetzung in Abschnitten entschieden, da die Straße zu schmal ist, um den Verkehr einspurig daran vorbeizuführen, teilt Pressesprecherin Meike Delang auf Anfrage mit: „Die Straße ist an sich schon schmal. Hinzu kommen die Maschinen der Arbeiter und die Ein- und Ausfahrten der Grundstücke.“ Die Anwohner hätten, bis auf den Tag, an dem die Fahrbahndecke aufgetragen wird, Zufahrt zu ihren Grundstücken. Dazu zählt auch die Zufahrt zum Dorfladen. Um darauf aufmerksam zu machen, hat der Arbeitskreis Flyer an die Haushalte verteilt.