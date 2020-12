Allein draußen laufen

Delbrück -

Seit 2004 laufen in jedem Jahr von Mai bis September Kinder, Jugendliche und seit einigen Jahren auch Erwachsene in Delbrück den Dunschen-Marathon. Das Besondere an diesem Marathon ist, dass er nicht am Stück gelaufen wird, sondern in 14 Etappen von je drei Kilometern Länge und an jedem Tag in einem anderen Stadtteil. Für dieses Jahr war der Dunschen-Marathon wegen Corona vom Stadtsportverband (SSV) eigentlich abgesagt worden...