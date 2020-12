Musiker unterstützen bedürftige Bürger

„Aktuell sehen wir eine derartige Aktion auch für das Jahr 2021 in weiter Ferne und wollen daher einen Teil unserer Adventsmarkt-Erlöse der Initiative „Borchener für Borchener“ zukommen lassen. „Hier wissen wir, dass das Geld in unserer Gemeinde bleibt und unsere heimischen Bürger unterstützt“ erläutert Kassiererin Anna Gockel den Hintergrund.

Der Vorsitzende Andreas Rensing ergänzt: „Am Nikolaustag haben wir all unseren Mitgliedern einen schriftlichen Weihnachtsgruß zugesandt, in dem wir das Jahr des Tambourcorps haben Revue passieren lassen. Auch wenn es nicht viel war, was wir unternehmen konnten, so waren wir doch immer ein bisschen präsent und haben versucht, die Menschen um uns herum mit einzubinden – sei es über die sozialen Netzwerke, oder mit einer musikalischen Probe unter freiem Himmel, die in der Nachbarschaft für positive Stimmung sorgte.“ Dieses Jahr 2020 habe wohl allen gezeigt, welche Bedeutung das Ehrenamt im Land hat. An­dreas Rensing: „Auch wir als kleine Gruppierung sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. So wie wir Solidarität in manchen Belangen erwarten, so müssen wir diese genauso zeigen! Konnten wir unserem Vereinsnachwuchs in diesem Jahr zwar keinen Ausflug anbieten, so haben wir auf diesem Wege aber die Möglichkeit Kindern aus unserer Dorfmitte etwas Unterstützung zukommen zu lassen und somit Gutes zu tun.“ Am Mallinckrodt­hof nahmen Heinrich Schwarzenberg, Vorsitzender des Borchener Warenkorbs und Geschäftsführerin Elisabeth Rüsing den Scheck des Tambourcorps Nordborchen über 500 Euro entgegen und schilderten die aktuelle Lage rund um den Borchener Warenkorb.