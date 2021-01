Verteidiger wollen weiteren Beweisantrag

Landgericht Paderborn: Im Prozess um den Mord an einer Witwe aus Borchen rückt das Urteil näher

Borchen/Paderborn -

Der monatelange Prozess um den Mord an einer 76-jährigen Witwe aus Borchen nähert sich seinem Ende. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Paderborn sieht die Beweisaufnahme nach dem zwölften Verhandlungstag aus ihrer Sicht für beendet an. Die beiden Verteidiger Mario Prigge und Christian Kemperdick kündigten aber einen weiteren Beweisantrag an.