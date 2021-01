Unfall am Kreisverkehr in Borchen – Polizei leitet Strafverfahren ein

Borchen -

Bei einen Verkehrsunfall an einem Kreisverkehr auf der Paderborner Straße hat in der Nacht zu Samstag ein unbekannter Fahrer eine Straßenlaterne stark beschädigt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.