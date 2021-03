Borchener (83) überschlägt sich mit Auto und stirbt

Der Senior befuhr mit seinem Auto die Dörenhagener Straße aus Fahrtrichtung Borchen kommend. Laut Polizei kam der Mann etwa 300 Meter vor der Abfahrt Hamborn aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchfuhr für etwa 140 Meter einen angrenzenden Graben, touchierte einen Telefonmast, überschlug sich schließlich und kam wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Dabei wurde der Mann „sehr schwer verletzt“, wie die Polizei in ihrer ersten Meldung mitteilte. Nach notärztlicher Behandlung noch an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in das Brüderkrankenhaus nach Paderborn gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Dörenhagener Straße komplett gesperrt. An dem Fahrzeug entstand nach Schätzung der Beamten Totalschaden.