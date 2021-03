Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich gegen 12.55 Uhr auf der A 33 in Fahrtrichtung Brilon am Ende eines Staus der erste Auffahrunfall. Dabei kam ein Laster in der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der geladene Schotter verteilte sich auf der Fahrbahn und der Gegenfahrbahn. Ein Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Um 13.10 Uhr kam es zu einem weiteren Auffahrunfall am Stauende. Ein Sprinter fuhr auf ein Auto auf, das auf einen davorstehenden Sprinter geschoben wurde. Rettungskräfte befreiten die Insassen des Autos.

Nach der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge steht anschließend die Reinigung der Fahrbahnen an. Derzeit staut sich der Verkehr auf rund vier Kilometer.