A 33: vier Verletzte bei zwei Auffahrunfällen

Bei dem Auffahrunfall kam ein Lkw in der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der geladene Schotter verteilte sich auf der Fahrbahn sowie der Gegenfahrbahn. Ein Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Um 13.10 Uhr kam es auf der A33 ebenfalls in Richtung Brilon in Höhe der Anschlussstelle Etteln zu einem weiteren Auffahrunfall am Stau-Ende. Ein Sprinter mit polnischen Kennzeichen fuhr auf einen Skoda auf, der auf einen davorstehenden Sprinter geschoben wurde. Rettungskräfte befreiten die beiden weiblichen Insassen des Autos. Die mittelschwer verletzten Personen wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sprinters wurde leicht verletzt.

Anschließend stand die Reinigung der Fahrbahnen an. Im Zuge der Unfälle kam es auf der A33 zwischen dem Kreuz Wünnenberg-Haaren und der Anschlussstelle Etteln während der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge zu langen Staus. Die A33 wurde komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich auf etwa vier Kilometer.

Im Einsatz waren die Mitglieder des Löschzugs Etteln und Kirchborchen.