Das teilte die Einrichtung am Freitagnachmittag mit. Die Quarantänezeit orientiert sich an dem letzten Kontakt zu der positiv getesteten Person. Das örtliche und überörtliche Jugendamt wurden informiert. Die Eltern der betroffenen Kita-Kinder werden vom Gesundheitsamt des Kreises Paderborn durch eine Allgemeinverfügung über die Quarantäneregeln informiert. In den drei Kita-Gruppen werden insgesamt 57 Kinder von 11 Mitarbeitern betreut.