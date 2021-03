Digitales Dinner mit 300 Zuschauern

Produziert wurde die Veranstaltung, wie auch schon der digitale Jahresauftakt , in den Alpaka Gold Studios in Etteln. Hier saßen die Moderatoren Elmar Schäfer und Ulrich Ahle an einem Esstisch und ließen sich das von Ettelner Gastronomen zubereitete Menü schmecken – live im Internet. „Leider konnten nur 110 Personen in den Genuss des hervorragenden Essens kommen“, bedauerte Elmar Schäfer, Vorsitzender des mitausrichtenden Vereins Etteln-aktiv: „Als wir vor zwei Wochen die Veranstaltung angekündigt hatten, waren bereits nach 23 Stunden alle verfügbaren 110 Menüs vergeben . Aus logistischen Gründen konnten wir leider nicht mehr Menüs anbieten, obwohl die Nachfrage deutlich höher war.“ Umso mehr freute es die Veranstalter, dass sich auch ohne Essen so viele Ettelner die Übertragung auf Youtube anschauten.