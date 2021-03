Fraktionen begrüßen neuen Politikstil in Borchen

Aufgrund der Coronapandemie haben die Fraktionsvorsitzenden ihre Haushaltsreden nur online zur Verfügung gestellt. Diese stehen im Ratsinformationssystem. Ein Auszug: Ludger Henneken (CDU): Der Fraktionsvorsitzende betont, dass es ein „weiter so wie bisher“ nach der Kommunalwahl nicht geben dürfe: „Transparenz und ein faires Miteinander in der Ratsarbeit zeichnen sich ab.“ Viele Anträge, die schon in der Vorgängeramtszeit hätten angepackt werden müssen, seien jetzt verabschiedet worden. Bei den Bestandsgebäuden soll das Erhalten vor dem Neubau stehen. „Viele Projekte scheinen hier überteuert wie die Prallschutzwände in Turnhallen für 50.000 Euro“, sagt Henneken: „Der Feuerwehrbedarfsplan legt schonungslos die Versäumnisse der letzten Jahre offen.“ Die Christdemokraten begrüßen die Digitalisierung in den Schulen und fordern eine flächendeckende Beseitigung der weißen Flecken. Neben den Themen der Verkehrssicherheit unterstütze die CDU auch die Erweiterung der Kita Dörenhagen und der Grundschule Nordborchen. Das mit 200.000 Euro im Haushalt verankerte Projekt Stützwand Eulenberg sei nicht zu rechtfertigen.