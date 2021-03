SPD: „Planung muss fortgeführt werden“

Deswegen stimmten sie gegen den Beschlussvorschlag, den Bürgermeister mit der Aufnahme von Gesprächen mit den Investoren zu beauftragen. CDU, Grüne und FWB stimmten dafür. Der fraktionslose AfD-Ratsherr lehnte den Vorschlag ebenfalls ab.

Drei Varianten diskutiert

Auf Anfrage erläutert der SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Berger: „Für uns steht nicht eindeutig fest, dass die Teilflächennutzungsplanung Windenergie parallel zu den Gesprächen weitergeführt wird.“ Dies sei trotz mehrfacher Nachfrage nicht klar beantwortet worden. Berger: „Im Vorfeld der Ausschusssitzung hat es zu dem Thema online eine informelle Bauausschusssitzung gegeben. Dabei wurden drei Varianten diskutiert, zu denen der Bürgermeister eine klare Entscheidung haben wollte.“

Variante 1 sei von allen bis auf die SPD favorisiert worden, teilten die Sozialdemokraten mit. Sie besage, dass die Flächennutzungsplanung nicht weitergeführt und die Steuerung der Windkraft mit den Betreibern vorgenommen werde. Die Variante 2 sehe vor, die Planung wie bislang weiterzuführen, das gemeindliche Einvernehmen außerhalb der Vorrangzonen zu verweigern, zurückgestellte Klagen fortzuführen und notwendige Gutachten zu beauftragen. Bei Variante 3 sollten die Planung fortgeführt und parallel Sondierungsgespräche mit Investoren geführt werden. „Nachdem wir in der informellen Sitzung größte Bedenken geäußert haben, tauchten die drei Varianten in der Vorlage für die öffentliche Haupt- und Finanzausschusssitzung plötzlich nicht mehr auf, sondern nur der Vorschlag, dass der Bürgermeister in Gespräche mit den Investoren einsteigt“, sagt Berger. Das habe seine Fraktion sehr überrascht.

SPD will am Recht zur kommunalen Selbstbestimmung festhalten

Die Sozialdemokraten betonen, dass es ihnen nicht darum gehe, Windenergieanlagen zu verhindern, sondern am Recht zur kommunalen Selbstbestimmung festzuhalten: „Einen Betreiber zu fragen, ob er Geld verdienen möchte, dürfte sich wohl erübrigen. Da aus unserer Sicht nur durch die Flächennutzungsplanung alle Möglichkeiten aufgezeichnet werden, welche Flächen möglich sind, muss dieser Plan die Grundlage der Gespräche sein.“

Auf Anfrage erläutert Bürgermeister Uwe Gockel, dass es sich nicht um eine Ausschusssitzung, sondern um ein Treffen gehandelt habe, bei dem es unterschiedliche Wortmeldungen gab. Gockel: „Es ist aber nichts entschieden worden. Wir haben uns danach in der Verwaltung noch mal mit der Materie beschäftigt und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Abstimmung über Varianten zu früh kommt und wir erstmal den Weg der Gespräche gehen wollen.“ Die Planung laufe durchgehend seit dem Aufstellungsbeschluss vom Februar 2020. Die Flächennutzungsplanung werde nicht ausgesetzt, sondern laufe weiter und parallel dazu würden Gespräche mit den Investoren geführt, sagt der Bürgermeister.