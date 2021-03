„Wir wünschen uns verlässliche Regeln“

Durch die Pandemie hat sich das alles geändert. Während des Lockdowns musste auch das Jugendzentrum schließen, was es für das Team extrem schwer gemacht hat, an die Jugendlichen heranzukommen, erzählt Sozialarbeiterin Jule Frielingsdorf: „Einige haben wir dadurch auch verloren.“

Jule Frielingsdorf Foto: Hot Borchen

Maximal ein Beratungstermin mit einem einzelnen Jugendlichen sei möglich gewesen. „Aber das entspricht ja nicht der Realität von Jugendlichen. Sie kommen ja nicht von sich aus gezielt für ein Gespräch zu einem Thema auf uns zu, wie das vielleicht Erwachsene täten. Sondern es ist eher so, dass sie sich im Hot treffen, ein bisschen abhängen, manchmal mehrere Tage hintereinander, und man so nebenbei ins Gespräch kommt“, berichtet Jule Frielingsdorf und betont: „Unsere Arbeit ist Beziehungsarbeit.“

Auch auf Online-Angebote hätten viele „einfach keinen Bock“ mehr, sagt die Sozialarbeiterin: „Als wir nach dem Lockdown wieder aufgemacht haben, kam ein Zehnjähriger zu uns und sagte: ‚Endlich ist wieder offen. Aber ich muss hier nicht zocken, oder?‘ Wir haben dann ein Brettspiel gespielt.“

Die Forderungen Die Aktion #StimmefürdieJugend hat zwei zen­trale Forderungen: 1. Kinder und Jugendliche brauchen mehr Freiräume in der Pandemie. Bei jeder Lockerung werden kalkulierte Risiken in bestimmten Gesellschaftsbereichen eingegangen. Freiräume für junge Menschen und hier auch die Angebote der Jugend-und Jugendsozialarbeit müssen stärker priorisiert werden. 2. Junge Menschen müssen an den Entscheidungen zur Bewältigung der Pandemie beteiligt werden. Um sicherzustellen, dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden, muss die Landesregierung sie mindestens nach ihrer Meinung fragen, zum Beispiel über einen Expertenrat. ...

Zwar dürfen sich jetzt wieder zeitgleich fünf Jugendliche im Hot aufhalten, aber nur unter Wahrung der Abstands- und Maskenpflicht. Durch die Fünfer-Regel entstehe zudem zusätzlich Frust: „Wenn zum Beispiel Cliquen mit sechs Leuten kommen, muss einer draußen bleiben. Den müssen wir dann wieder wegschicken“, erläutert Jule Frielingsdorf.

„Die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen wird von der Politik nicht gesehen“, hat die Sozialpädagogin beobachtet. Gemeinsam mit ihren drei Kollegen hat sie sich deshalb an der Aktion #StimmefürdieJugend des Arbeitskreises G5 vom Landesjugendring NRW beteiligt (siehe Infokasten). Mit der Aktion soll in den sozialen Medien gezeigt werden, dass Kinder und Jugendliche unter der Pandemie leiden, aber ihre Bedürfnisse kaum berücksichtigt werden. Auch Till Bäcker, Kerstin Hayn und Martina Hayn haben mitgemacht und ein Plakat geschrieben.

Die Forderung von Martina Hayn. Foto: Hot Borchen

Es sei sehr frustrierend zu sehen, dass sie nicht mehr für die Jugendlichen da sein könnten. „Es gibt Studien, die belegen, dass sich 60 Prozent der Jugendlichen einsam fühlen“, sagt sie und kritisiert vor allem den Schwebezustand, in dem sie sind. Bis vergangenen Freitag war nicht klar, ob und wie die Aktionen in den Osterferien stattfinden dürfen.

Für die zwei Wochen haben die Sozialarbeiter unter Einhaltung aller Hygieneregeln ein Ferienprogramm vorbereitet. „Wir wussten aber bis Freitag nicht, ob wir Montag starten dürfen oder nicht“, ärgert sich Frielingsdorf. Für den Fall einer Schließung haben sie ihre Kreativangebote als To-go-Box für zuhause vorbereitet.

„Wir wünschen uns verlässlichere Regeln wie zum Beispiel bei den Schulen. Die wissen jetzt schon, dass es nach den Osterferien für sie weitergeht“, sagt Jule Frielingsdorf. Wieder einmal werde die außerschulische Bildungsarbeit nicht gesehen und die Kinder und Jugendlichen nur in der Schule verortet.

Am Freitag gab es dann doch noch eine neue Coronaschutzverordnung, die Präsenzangebot in Kleingruppen unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln ermöglicht, solange der Inzidenzwert im Kreis Paderborn unter 100 bleibt. In der ersten Ferienwoche plant das Hot zwei Kreativangebote in separaten Bastelräumen und parallel den offenen Bereich mit einer Fünfer-Gruppe.

Kerstin Hayn Foto: Hot Borchen

„Draußen sind mit Unter-14-Jährigen sogar Angebote mit bis zu 20 Kindern möglich, sodass wir am Montag eine Spiele-Olympiade mit zehn Kindern und einer ehrenamtlichen Teamerin auf dem Sportplatz durchführen konnten“, erzählt Jule Frielingsdorf.

Sollte der Inzidenzwert in der zweiten Ferienwoche unter 100 bleiben, sind neben dem offenen Bereich nachmittags am Vormittag die traditionellen „Kinderbibeltage“ in kleinerer Formation geplant. Die Notbremse-Regel mache alles aber sehr schwer planbar. Das Hot-Team wünscht sich, dass Jugendliche mehr an der Bekämpfung der Pandemie beteiligt werden.