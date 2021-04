Mit einer kleinen, schwarzen Kladde fing vor 125 Jahren alles an: Am 5. April 1896 notierte Josef Nagel sen. darin seinen ersten Auftrag als Tischler: „Zwei Fenster für Bauer Josef Franke angefertigt und eingesetzt. Preis 20 Mark.“ Dieser Auftrag war der Startschuss für das Nordborchener Traditionsunternehmen, das seit diesem Montag auf eine 125-jährige Firmengeschichte zurückblickt: Tischlerei und Bestattungsinstitut haben sich zu einer festen Größe in der Handwerkerwelt im Kreis Paderborn entwickelt. Josef Nagel leitet das Unternehmen bereits in dritter Generation. Der 59-Jährige zeichnet vor allem für die Tischlerei verantwortlich, während seine Frau Karin (56) erste Ansprechpartnerin im Bereich Bestattungen ist.