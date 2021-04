Borchener Jugendtreff droht Kürzung einer Stelle

Seit 1980 leisten drei Vollzeitkräfte im Haus der offenen Tür (HoT) Borchen Jugendarbeit. Doch jetzt droht der Einrichtung, die von der evangelischen Kirchengemeinde getragen wird, der Wegfall einer Stelle. Denn nach einer Bedarfsermittlung des Kreises Paderborn, der die Jugendarbeit in den Kommunen mit finanziert, sollen dem H0T mit Wirkung zum Jahr 2017 nur noch zwei Vollzeitkräfte zugestanden werden. Zwar räumte der Kreis eine Übergangsfrist von fünf Jahren ein, doch bedeutete dies die Streichung einer Stelle im Jahr 2022. Dagegen wehrt sich die Kirchengemeinde und auch die Gemeinde. In der nächsten Sitzung des Schul-, Kultur-, Jugend- und Sportausschusses am Dienstag, 20.