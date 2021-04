Entscheidung soll bis Sommer fallen

Wie mehrfach berichtet, soll nach einer Evaluation des Kreises Paderborn ab dem Jahr 2022 der Fachkräftezuschuss gekürzt werden , was für das Haus der offenen Jugend (HoT) in Borchen eine Reduzierung der bisherigen drei Vollzeitstellen auf zwei bedeuten würde . Im Ausschuss stellten die Fachkräfte des HoT (Träger ist die Ev.-Luth. Stephanus-Kirchengemeinde Borchen) ihre Arbeit vor und verdeutlichten, welche Konsequenzen die Stellenreduzierung hätte. Außerdem war Günther Uhrmeister, Leiter des Kreisjugendamtes eingeladen, um die Sicht des Kreises zu vertreten und Fragen zu beantworten. Zu Beginn stellten Ausschussvorsitzender Hans-Jörg Nordmeyer (SPD) und Bürgermeister Uwe Gockel (parteilos) die Bedeutung des HoT für Borchen heraus. Till Bäcker (Leiter) und Jule Frielingsdorf (Sozialarbeiterin/-pädagogin) beschrieben die Aufgaben und Aktivitäten der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Schnell wurde deutlich, wie vielfältig diese sind. Die Programmschwerpunkte liegen unter anderem auf der kreativen und musikalischen Förderung, in der Gruppen- und Projektarbeit, der Ferienbetreuung, der Organisation von Kinder- und Jugendfreizeiten oder in der Arbeit mit Ehrenamtlichen.