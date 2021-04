„Wir haben uns damit beschäftigt, da 2021 die Projektkriterien offener gestaltet sind. Daher halten wir es für sinnvoll, in der Gemeinde Borchen den Heimatpreis zu vergeben“, sagte Bürgermeister Uwe Gockel. Der Preis könne für besondere ehrenamtliche Verdienste, herausragende Projekte oder besonderen Einsatz an Vereine, Initiativen, Institutionen Gruppen oder Einzelpersonen, die in der Gemeinde Borchen aktiv sind, vergeben werden. Das Projekt oder ehrenamtliche Engagement solle einen der folgenden Punkte leisten: einen Beitrag zur Förderung des gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, einen Beitrag zur Erhaltung von Tradition, zur Pflege des Brauchtums und zur Erhaltung und Stärke des regionalen Erbes, einen Beitrag zur Bewahrung der heimischen Natur oder einen Beitrag zur Zukunftssicherung und Digitalisierung.