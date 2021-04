Der Superlative Adventure Club, ein weltweiter Veranstalter von Abenteuer-Charity-Rallyes mit Young- und Oldtimern, veranstaltete im Oktober 2020 eine achttägige Rallye durch Deutschland, an der etwa 120 Teams teilgenommen haben. Auch Florian Möllenhoff, der Mitglied der Feuerwehr Borchen und des Löschzugs Kirchborchen ist, war gemeinsam mit Marius Carl im selbstumgebauten Feuerwehroldtimer dabei. Am 3. Oktober startete in Kirchborchen ihr Abenteuer . „Im Großen und Ganzen hat alles gut geklappt“, sagt Florian Möllenhoff. Selbst die Fahrt ohne Navigationssystem habe ausgesprochen gut funktioniert.