60 Bewohner ziehen ins neue Altenwerk

Schloss Hamborn -

Von Sonja Möller

Wer schon einmal umgezogen ist, weiß, wie viele Dinge dabei bedacht werden müssen. Wenn eine ganze Senioreneinrichtung umzieht, ist das noch mal eine ganz andere Hausnummer. So standen 100 Mitarbeiter und 55 Bewohner des Altenwerks Schloss Hamborn vor einer Mammutaufgabe, als sie in der vergangenen Woche in den Neubau umgezogen sind.