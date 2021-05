Der Ausschuss Bauen und Umwelt hat in seiner Sitzung beschlossen, das Planverfahren auf Basis der aktuellen Rechtsprechung und unter Berücksichtigung von zurückhaltenden Annahmen für die Festlegung von sogenannten harten und weichen Tabu-Kriterien weiterzuführen. Diplom-Ingenieur Michael Ahn vom Büro Wolters und Partner aus Coesfeld hatte zuvor den aktuellen Planungsstand vorgestellt. Die tatsächliche Steuerungswirkung der Gemeinde sei weiter gering, sagte er: „Aber Gespräche mit Investoren funktionieren nur mit einem Druckmittel, auch wenn das widersinnig klingt. Deswegen brauchen Sie das Planverfahren und die Konzentrationszonen. Es muss weitergehen.“ Der Planer stellte zwei mögliche Szenarien vor: Entweder sei eine in den Annahmen zurückhaltende Planung möglich, bei der die Gemeinde mit sehr viel Fläche in das Verfahren gehe.