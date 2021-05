Landwirt Karl-Philipp Meyer betreibt in Nordborchen eine Bullen- und Rindermast. Das Fleisch vermarktet er auch direkt auf seinem Hof. In der dort aufgestellten Frischebox können Kunden sich von 9 bis 21 Uhr Würste, Braten oder Burgerpatties holen. Bezahlt wird bar in eine Geldkassette mit Schlitz, die fest an der Wand verschraubt ist. „Das klappt auf Vertrauensbasis und sehr zuverlässig“, erzählt Meyer. Eigentlich. Denn am 1. Mai haben ein oder mehrere Unbekannte die Vertrauensbasis missbraucht und Steaks im Wert von mehreren hundert Euro geklaut – ohne dafür zu bezahlen. An den sonnig-warmen Samstag erinnert sich Karl-Philipp Meyer noch genau: Es war bestes Grillwetter. Passend dazu legten er und seine Frau Jessica acht Tomahawk-Steaks in die Kühlung.