Auf dem alten Rasenplatz neben der Schule und in fußläufiger Nähe zur Kita soll ein neues Gebäude entstehen, das sowohl Teilstandort der Kindertagesstätte, als auch Betreuungsgebäude der Grundschule wird. Die Gemeinde will damit dem gestiegenen Platzbedarf nachkommen. In den neuen Teilstandort der Kita sollen zwei Gruppen ziehen. „Es sind neue Baugebiete dazugekommen, die Kinder werden immer jünger und die Gruppen kleiner. Wir haben eine provisorische Gruppe in der Gemeindehalle, aber der Standort Dörenhagen muss fünfgruppig sein“, schildert Karin Striewe den Hintergrund. Der Bedarf an Betreuung in der Montessorischule wächst Genauso wachse in der Montessorischule der Bedarf an Betreuung.