Die Einsatzkräfte konnten den Brand in dem Mehrfamilienhaus am Hoppenberg schnell löschen. Foto: Hans Büttner

Büren (WB/eb). Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Büren ist am Donnerstagvormittag vergleichweise glimpflich ausgegangen. Die Feuerwehr konnte die Ausweitung des Brandes in dem Gebäude am Hoppenberg verhindern. Auch wurde niemand verletzt.