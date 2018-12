Von Marion Neesen

»Ob Christen, Juden oder Moslems – alle Glaubensgemeinschafen beschäftigen sich mit der Frage, ob es einen Gott gibt. Und wenn ja, was das mit mir zu tun hat«, begründet Pastor Peter Gede die Themenwahl. Für sich selbst hat der Leiter des Pastoralverbundes diese Frage längst geklärt. Seine Antwort ist der Glaube. Doch sicher müsse man sich die Frage nach Gott in jedem Lebensalter und in jeder Lebenssituation immer wieder neu stellen. »Das ganze Leben ist eine Suche nach der Antwort. Sie beschäftigt die Menschheit von Anfang an«, sagt der Seelsorger.

Dabei helfen kann die Veranstaltungsreihe, die am Montag, 7. Januar, mit einem einleitenden Referat von Vikar Dr. Tobias Schulte unter der Überschrift »Alles Schicksal? Die Frage nach Gott im Jahr 2019« um 19.30 Uhr im Pfarrheim in der Detmarstraße in Büren beginnt. Auch alle weiteren Vorträge sind um die gleiche Uhrzeit jeweils im Pfarrheim geplant. Nur eine nicht. Nach 2016 ist es dem Pastoralverbund erneut gelungen den Theologen, Psychiater und Psychotherapeut Dr. Manfred Lütz zu verpflichten. Vor drei Jahren kamen mehr als 1000 Interessierte zu seinem humorvoll gehaltenen Vortrag. Ähnlichen Zuspruch erwartet Bildpunkt auch dieses Mal. Allerdings wird Lütz nicht in die Stadthalle kommen, deren Anmietung dem Bildungsausschuss zu teuer ist, sondern in der Pfarrkirche zu erleben sein. Der beliebte Referent ist am Montag, 8. April, zu Gast in Büren. Sein Abend steht unter dem Thema »Die Werte – die Wahrheit – und das Glück«. Der Buchautor will erläutern, was zählt, was richtig und was falsch ist.

Gedankenblitze aus heiterem Himmel

Besonders freuen sich die Organisatoren auch über den Auftritt des beliebten Kabarettisten Erwin Grosche. »Wie aus heiterem Himmel« will Grosche Gedankenblitze und poetische Niederschläge über Gott und die Welt loswerden. Er kommt am 18. November nach Büren. Wichtig war dem Bildungsausschuss zudem, wachsendem Antisemitismus zu begegnen. »Judentum im Alltag« und »Judentum am Festtag« lauten die Themen, zu denen Monika Schrader-Bewermeier von der Gesellschaft christlich-jüdischer Zusammenarbeit am 14. und 21. Oktober spricht. Hinzukommen noch in jedem Monat ein Taufelternabend zur Vorbereitung auf das Sakrament der Taufe sowie im Februar unter der Überschrift »Zur Liebe entschlossen« ein Eheseminar. Das gesamte Programm ist in einem Flyer zusammengefasst. Mit dem neuen Jahresprogramm will das Organisationsteam alle 15.000 Gemeindemitglieder jeden Alters in Büren und den Ortschaften erreichen. Seit dem Start des Pastoralverbundes 2011 habe sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt, so Pastor Gede. Vier aktive Seelsorger und drei Subsidiare betreuen die Gemeindemitglieder, deren Zahl unter Berücksichtigung des demografischen Wandels recht konstant sei.