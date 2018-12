Büren (WB/jhan/eb). Großeinsatz für die Feuerwehr in Büren-Wewelsburg: Beim Holzbaubetrieb Grote ist die komplette Fertigungshalle in Flammen aufgegangen. Der Schaden ist immens.

Großer Schaden bei Brand in Wewelsburg Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Nach ersten Informationen soll das Feuer vermutlich in einem Spänebunker auf dem Betriebsgelände an der Straße Niederhagen ausgebrochen sein und dann auf die mehr als 50 Meter lange, zwischenzeitlich eingestürzte Halle sowie einen danebenliegenden Pferdestall übergriffen sein. Fünf Pferde konnten aber rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Der angerichtete Schaden ist jedoch riesig: Nach Informationen von Polizeieinsatzleiter Holger Hake wird er auf mehr als zwei Millionen Euro geschätzt.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot mit Einsatzkräften aus Büren und Salzkotten vor Ort, um den Brand zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude sowie auf einen angrenzenden Wald zu verhindern.

Die Ursache für den Brand ist bisher unklar.