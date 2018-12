Ein Bild der Zerstörung am Tag nach dem verheeren Großbrand in Büren-Wewelsburg: Einsatzleiter Andreas Müller war mit seinen Feuerwehrleuten die ganze Nacht im Einsatz. Foto: Jörn Hannemann

Büren (WB/jhan). Am Morgen nach dem verheerenden Großbrand bei der Holzbaufirma Grote wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Die komplette Produktion des Familienbetriebs in Büren-Wewelsburg liegt in Schutt und Asche. Der Schaden geht in die Millionen.