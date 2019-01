Künftig werden sie am 1. Januar nicht mehr »nur« das neue Jahr feiern – sondern auch Geburtstag. Denn am Neujahrstag ist um 7.12 Uhr Sophia auf die Welt gekommen. Die kleine Dame, die bei ihrer Geburt zarte 2710 Gramm gewogen hat, ist damit das erste Baby, das in den Krankenhäusern des Kreisgebiets im neuen Jahr das Licht der Welt erblickt hat.

Dabei hatte sie es offenbar eilig, Mama und Papa endlich persönlich kennenzulernen. Den Jahreswechsel hatten Elona und Leonhard Steinhauer noch im Kreise der Familie gefeiert, als sich nachts um 2 Uhr die nahende Geburt durch einen Blasensprung ankündigte.

Und kaum fünf Stunden später war Sophia auch schon da. Das keine Mädchen, das als Wassergeburt in der Gebärwanne zur Welt gekommen ist, ist das erste Kind des 22 und 28 Jahre jungen Paares. Doch Mutter Elona ist mit zwölf Geschwistern groß geworden und weiß darum schon gut, was so ein Baby braucht.

895 Kinder sind im vergangenen Jahr im Salzkottener Krankenhaus St. Josef geboren worden. 2019 soll die 900er-Marke geknackt werden.