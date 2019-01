Büren (WB). Zu einem Brand in einem Keller mussten am Freitag die Feuerwehren aus Marsberg und Obermarsberg sowie der Rettungsdienst ausrücken. Dort hielt sich zum Zeitpunkt des Brandausbrauchs ein älterer Mann auf, der sich nicht mehr allein retten konnte. Insgesamt fünf Personen mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle gegen 15.30 Uhr stellte sich die Lage als Kellerbrand dar, insgesamt fünf Personen waren Rauchgas ausgesetzt. In unmittelbarer Nähe eines Ofens im Keller kam es zu dem Feuer, Holzstücke und ein Holzstuhl gerieten in Brand. Glücklicherweise bemerkten Nachbarn und Angehörige den Brand frühzeitig. Diese setzten den Notruf ab und unternahmen eigene Rettungs- und Löschversuche. Unter schwerem Atemschutz konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Mann aus dem Keller retten. Die insgesamt fünf beteiligten Personen wurden in ein Nachbarhaus in Sicherheit gebracht und dort von Einsatzkräften des Rettungsdienstes auf eine Rauchgasentwicklung untersucht. Eine der betroffenen Personen wurde vorsorglich ins Marsberger Krankenhaus gebracht.

Den Brand konnten die Feuerwehrleute, ebenfalls unter Atemschutz, binnen kürzester Zeit löschen. Das Feuer war glücklicherweise nur kleineren Umfangs und breitete sich auch nicht weiter aus. Messungen ergaben, dass die Bewohner in ihr Haus zurückkehren konnten. 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren unter der Leitung von Frank Steker etwa anderthalb Stunden im Einsatz.