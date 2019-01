Büren (WB/eb). Spaß vermitteln und die eigene Freude am Theaterspielen teilen: Mit diesem Ansatz spielt die Laienspielschar der Almebühne Siddinghausen seit 1984 erfolgreich Theater. Leichte Kost, bei der Spaß und Klamauk nicht zu kurz kommen, steht auch in dieser Saison wieder auf dem Spielplan.

Mehr als 200 Besucher waren zur Premiere der Komödie »Chaos bei Cramers« in die Sidaghalle gekommen. Da 110 Minuten reine Spielzeit für Darsteller und Techniker eine große Herausforderung sind, sind Textsicherheit und Konzentration gefragt. Da ist es gut, dass dem langjährigen Regisseur Rudolf Hillebrand eine Riege erfahrener und talentierter Schauspieler zur Verfügung steht. Acht Darsteller, vier Männer und vier Frauen, stehen in turbulenten Komödie von Albrecht Pfaff auf der Bühne.

Neben den erfahrenen Darstellern Lydia Zumklei, Erik van Alphen, Josef und Heribert Karthaus sowie Rita Laschet gehören mit Lena Schäfers und Dominik Dreker auch zwei jüngere Schauspieler zum Ensemble. Mit Andrea Münstermann war außerdem eine Mitspielerin wieder dabei, die 20 Jahre Pause gemacht hatte.

Weitere Aufführungen

Das Stück kam an, wie viele Lacher und großer Beifall bei der Premiere deutlich zeigten. Und so war auch Rudolf Hillebrand zufrieden. »Es hat alles prima geklappt, wir gehen optimistisch in die nächsten Aufführungen«, betont der Regisseur. Die nächsten Vorstellungen sind am Samstag, 5. Januar, 19.30 Uhr, Sonntag, 6. Januar, 16 Uhr, Samstag, 12. Januar, 19.30 Uhr, Sonntag, 13. Januar, 16 Uhr, Samstag, 19. Januar, 19.30 Uhr und Sonntag, 20. Januar, 16 Uhr.

Weitere Informationen und Eintrittskarten gibt es bei Rudi Hillebrand, Tel. 02951/2431. An den Sonntagen ist das Theatercafé in der Sidaghalle von 14.30 Uhr an und an den Samstagen von 18.30 Uhr an geöffnet.