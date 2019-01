Von Hans Büttner

In seiner 16. Auflage stand in diesem Jahr das Stück »Die Schöne und das Biest« auf dem Programm. 42 Vereinsmitglieder mit ihren Pferden und zwei Voltigier-Gruppen, so viele wie noch nie, boten den rund 500 Besuchern am Freitag und Samstag in den beiden Aufführungen eine beeindruckende Show.

Auch in diesem Jahr hatte sich Ingrid Lutter bei der Gestaltung des Stücks wieder etwas Besonderes einfallen lassen, denn der Reitverein kann die Geschichte in der Originalversion natürlich mit seinen Laiendarstellern – und dann auch noch zu Pferd – so nicht aufführen. Daher gab es in Büren eine Version »ganz frei« nach Walt Disney.

In tollen Kostümen stecken (hinten, von links) Ina Tolksdorf, Ingrid Lutter (Organisatoren) Gesa Kleine (Belle), Anja Müller (Biest) und Timo Kleine (Badras) sowie (vorne, von rechts) Marie Witte (Tassilo), Kylie Higgens (Cheers), Pippa (mit fünf Jahren jüngste Darstellerin) Stephanie Lutter (Gaston) Damian Rasche (Kerzenleuchter) Chayenne Rasche (Staubwedel) und kniend Juli Rogers (Mutter von Pippa). Foto: Hans Büttner

So spielt hier neben vielen bekannten Figuren auch der Froschkönig mit. Dieser teilt ja das Los, auch ein verzauberter Prinz zu sein, der nur durch die Liebe eines Mädchens gerettet werden kann. So kam es zu einem direkten Konkurrenzkampf zwischen ihm und dem Biest um die schöne Belle.

In dem Stück ging es darum, dass ein hochnäsiger Prinz durch den Fluch einer schönen Fee in ein hässliches Biest verwandelt wird. Alle Bewohner des einst hochherrschaftlichen Schlosses werden durch diesen Fluch in Gegenstände verwandelt und es gibt keine menschliche Gestalt mehr im ganzen Schloss. Ein Wolfsrudel sorgt dafür, dass sich kein Mensch dem Schloss nähern kann. Alle können nur vom Fluch befreit werden, wenn das Biest trotz seines Aussehens die Liebe eines Mädchens gewinnen kann.

Geschickt haben es Ingrid Lutter und Ina Tolksdorf verstanden, die Rollen auf die vielen, zumeist jungen Darstellerinnen und Darsteller zu verteilen. Mit großer Leidenschaft und Reiterkönnen setzten diese dann die ihnen zugeteilten Aufgaben auch wunderbar in Szene. Beeindruckend waren auch in diesem Jahr wieder die wunderschönen, oftmals ausgefallenen Kostüme und die herrliche Kulisse. Wahre Kunstwerke, in Form eines herrschaftlichen Schlosses, eines kuscheligen Dörfchens und wunderschöner Landschaft schmückten die lange Wand der Reithalle und vermittelte den Besuchern den Eindruck, ein Teil des Geschehens zu sein. Viel Beifall gab es auch in der Pause der fast zweistündigen Aufführung für die Voltis der Nachwuchs- und Leistungsgruppe, die mit beeindruckenden Darbietungen begeisterten.