Büren (WB). Ein Auto mit Dortmunder Kennzeichen ist am Freitagmorgen auf der A 44 verunglückt. Der Fahrer kam in Höhe der Anschlussstelle Büren von der Fahrbahn ab und schleuderte einen Abhang hinunter. Dabei wurden zwei Insassen schwer verletzt.

Gegen 7.40 Uhr ereignete sich der Unfall an der A 44 in Richtung Kassel. Ein Autofahrer aus Dortmund war mit seinem Ford Tourneo im Bereich der Ausfahrt Büren unterwegs. Er steuerte in dem Kurvenbereich geradeaus über eine Grünfläche und durchbrach eine Leitplanke.

Im Anschluss schleuderte der Ford einen etwa 15 Meter tiefen Abhang hinunter und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Um den verletzten Fahrer und den Beifahrer kümmerten sich Rettungssanitäter und fuhren sie in Krankenhäuser. Derzeit laufen noch die Ermittlungen zu den Identitäten der beiden Fahrzeuginsassen.

Autobahnpolizisten schätzten den Sachschaden auf 20.000 Euro. Gegen 9.50 Uhr waren die Bergungsarbeiten des Ford Tourneo abgeschlossen. Eine Abschleppfirma transportierte das Auto ab. Während der Fahrzeugbergung sperrten die Polizisten die Autobahnauffahrt Büren in Richtung Kassel.