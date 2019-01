Von Maike Stahl

In einem kurzen Rückblick auf 2018 sprach Müller von einem »nicht schlechten« Jahr mit historischem Tiefstand bei der Arbeitslosenquote und einem weiteren großen Schritt beim Schuldenabbau auf 2,5 Millionen Euro. Gleichzeitig werde in die Zukunft investiert. Müller verspricht sich von der Glasfaser in der Fläche einen »riesengroßen Standortvorteil«. Denn ohne Glasfaser habe Industrie 4.0., die künstliche Intelligenz, keine Zukunft. »Als nächsten Schritt werden wir den Masterplan Mobilfunk angehen. Das bedeutet: Funklöcher identifizieren und Lösungen mit den Betreibern angehen«, versprach Müller. »Wir schaffen Zukunft.«

Das gelte auch für die Umwelt. Die Stromversorgung mit regenerativen Energien betrage deutlich mehr als 100 Prozent. »Die Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn haben hier ihre Pflicht und Schuldigkeit mehr als erfüllt«, stellte er fest. Er unterstütze daher die Forderung, die Privilegierung der Winkraftanlagen im Außenbereich aufzuheben.

Schließlich erinnerte Müller an die Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren und die »vergessenen Heldinnen der Geschichte«, die dafür kämpften. Den Festvortrag zum Thema hielt Valerie Holsboer (Bericht folgt).

Elisabeth Willeke: Eine starke Frau, die sehr dafür gekämpft habe, dass die Badestadt Bad Lippspringe ihrem Ruf mehr als gerecht wird

Eine starke Frau, die sehr dafür gekämpft habe, dass die Badestadt Bad Lippspringe ihrem Ruf mehr als gerecht wird, sei Elisabeth Willeke, knüpfte Müller mit der Ehrung direkt an das Thema an. »Für sie ist Schwimmenlernen so wichtig wie Essen und Trinken«, würdigte der Landrat ihren Einsatz dafür, dass nicht nur Kinder schwimmen lernen. Seit 1980 der Schwimmverein Bad Lippspringe an den Start ging, sorge sie als sportliche Leiterin für Kinder und Jugendliche dafür, dass bereits Babys erste Erfahrungen mit dem Wasser sammeln und Kleinkinder schwimmen lernen können. Als Ende 2002 das Lehrschwimmbecken geschlossen werden musste, gründete Elisabeth Willeke zusammen mit der DLRG den Förderverein und übernahm den Vorsitz. Über Spenden und Aktionen kamen mehr als 80.000 Euro zusammen, die in die Modernisierung des Schwimmbeckens im Therapiezentrum investiert wurden. »Schwimmen bedeutet auch, ein Ziel vor Augen zu haben, an die eigenen Kräfte zu glauben, den Kopf über Wasser zu halten, mit Gegenwind zu rechnen und manchmal auch gegen den Strom zu schwimmen, um das angestrebte Ufer zu erreichen. Das hier trifft exakt auch auf jene Frauen zu, die lange, viel zu lange, um ihre demokratischen Rechte kämpfen mussten«, sagte Müller in seiner Laudatio.

Der begeisterte Langstreckenläufer Harald Köhler engagiert sich seit 2015 für das Laufprojekt Special Olympics »Gemeinsam läuft’s besser«

In der Würdigung für den Paderborner Harald Köhler zitierte Köhler die »Volksblatt«-Überschrift »Ziemlich beste Lauffreunde«, mit der die besondere Lauffreundschaft von Harald Köhler und Marius beschrieben wurde. Der begeisterte Langstreckenläufer Harald Köhler engagiert sich seit 2015 für das Laufprojekt Special Olympics »Gemeinsam läuft’s besser« und kümmert sich um Menschen aus dem Haus Franziskus in Salzkotten, einem Wohnheim für behinderte Menschen. Dort lernte er Marius kennen, einen jungen Mann mit Autismus und geistiger Behinderung, dessen Leben sich mit Hilfe von Harald Köhler änderte. Die beiden laufen und trainieren zusammen, starteten beim Paderborner Osterlauf und beim Salzkottener Marathon. Im vergangenen Jahr stand Marius, begleitet von Harald Köhler, bei den Special Olympics ganz oben auf dem Siegertreppchen. »Ich darf daran erinnern, dass Marius auch Autist ist. Allein die Tatsache, dass er in so einer quirligen Menschenmenge überhaupt startet, ist bereits eine kleine Sensation«, sagte Müller. Das sei praktizierte Inklusion.

Johannes Segin erledige seit 50 Jahren lautlos und still die »Kleinigkeiten« und Arbeiten, die das Leben im Dorf positiv gestalten

Als Dritten im Bunde zeichnete Müller mit Johannes Segin einen Wewelsburger aus, der seit 50 Jahren lautlos und still die »Kleinigkeiten« und Arbeiten erledige, die das Leben im Dorf positiv gestalten und den Zusammenhalt in den Dorfgemeinschaften förderten. Das reicht von der Hilfe beim Bau der Wanderhütte an der Alme sowie der Erweiterung des Hallenanbaus über die Sanierung des Pfarrheims bis zur Pflege von Gräbern, wenn Angehörige nicht mehr da sind. »Johannes Segin ist in Wewelsburg vielen Menschen eine Stütze in schweren Zeiten, ist schlicht immer da, wenn man ihn braucht«, zitierte Müller aus der Vorschlagsbegründung. »Lieber Herr Segin, wenn wir hier ein Stellenprofil für den stillen Helden des Alltags fertigen wollten, könnten Sie dafür Pate stehen. Menschen wie Sie möchten wir auf eine lichtdurchflutete Bühne stellen«, sagte Müller.