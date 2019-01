Büren (WB/han). Mit der Eröffnung des neuen Fitnessstudios über dem Toom-Baumarkt häufen sich in Büren Beschwerden über Autofahrer, die am Rand der Werkstraße parken. Die FDP-Fraktion hat sich jetzt des in den sozialen Medien lebhaft diskutierten Themas angenommen und einen Antrag für Ausschuss und Rat formuliert.