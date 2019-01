Mehr als 100.500 Besucher kamen aus Deutschland, davon rund 21.000 aus dem Kreis Paderborn. Internationale Gäste reisten unter anderem den Niederlanden (3920), aus Großbritannien (3145), den USA (732) und Russland (614) an.

Großes Interesse an Geschichte während der Nazi-Zeit

Die Wewelsburg als das Wahrzeichen des Paderborner Landes beherbergt das Kreismuseum Wewelsburg mit seinen zwei Museumsabteilungen. Die Geschichte der Burg und des Paderborner Landes macht das Historische Museum des Hochstifts Paderborn erlebbar. 39.889 Besucher (Plus von 1095), davon mehr als 19.000 Einzelgäste und 11.995 Gruppen- und 8736 Familienbesucher wollten im vergangenen Jahr genau darüber mehr erfahren.

Im ehemaligen SS-Wachgebäude am Burgvorplatz befindet sich die »Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933 – 1945« mit der Dauerausstellung »Ideologie und Terror der SS«. 51.752 Gäste (Plus von 1216) informierten sich hier über die lokale Geschichte der Schutzstaffel in Wewelsburg und des hiesigen Konzentrationslagers, eingebettet in eine umfangreiche Gesamtdarstellung der SS. 27.842 Personen kamen als Einzel- und 19.202 als Gruppenbesucher, als Familie kamen mehr als 4700 Gäste. So zählten allein die zwei Museumsabteilungen 91.641 (Plus von 2311) Besucher.

Sonderausstellungen ziehen mehr als 20.000 Gäste an

»Ergänzt wird unser Museumsangebot durch ein facettenreiches Veranstaltungsprogramm und regelmäßige Sonderausstellungen, die den thematischen Kontext beider Dauerausstellungen aufgreifen«, ergänzt John-Stucke. Neben acht Sonderausstellungen organisierte das Kreismuseum im vergangenen Jahr viele weitere Veranstaltungen. 22.751 Gäste besuchten dieses ergänzende Programm.

Bei den Sonderausstellungen zählte die Ausstellung »Wir machen ein Fass auf! Bier brauen und trinken im Paderborner Land« zum absoluten Publikumsmagneten. Mehr als 7000 Gäste besuchten die Sonderausstellung und die dazugehörenden Begleitveranstaltungen. Darüber hinaus bieten die Museumsabteilungen ein vielfältiges Gruppen- und Bildungsangebot an. Erwachsene, Familien, auch Kindergärten und Schulklassen waren im Jahr 2018 bei 1342 gebuchten Programmen zu Gast auf der Wewelsburg.

Komplett modernisierter Online-Auftritt

Bekannt ist das Museum nach wie vor für seine Kindergeburtstagsprogramme. 293 Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren erlebten im Jahr 2018 mit ihren Freunden einen außergewöhnlichen Geburtstag auf der Wewelsburg.

Unter www.wewelsburg.de präsentiert sich das Museum seit Oktober vergangenen Jahres mit einem komplett neuen Webauftritt. »Wir haben zuletzt das Historische Museum modernisiert und erlebnisorientiert gestaltet. Diese zeitgemäße Präsentation von Geschichte müssen wir auch online bieten«, betonte Paderborns Landrat Manfred Müller zum Start der Internetseite. Im so genannten »Responsive Webdesign« gestaltet, ist die Navigation klar und übersichtlich. Wählen kann man zwischen Deutsch, Englisch und Niederländisch.

Freuen können sich Gäste des Kreismuseums Wewelsburg auch in diesem Jahr auf ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm sowie facettenreiche Bildungs- und Gruppenangebote.