Büren (WB/han). Ein Polizeieinsatz an der Baustelle der Ortsdurchfahrt hat für Ärger in Steinhausen gesorgt. Offenbar hat die Polizei zahlreiche Knöllchen an Autofahrer verteilt, die trotz Verbots durch die stillgelegte Baustelle gefahren waren.

In Bürens größtem Ortsteil leben Geschäftsinhaber und Anwohner seit Monaten mit der Baustelle, die sich durchs Dorf zieht und die Zufahrt zu Betrieben und Wohnhäusern erschwert.

»Uns war zugesagt worden, dass die Baustelle bei Frost stillgelegt wird und dann auch die Durchfahrt ermöglicht wird«, sagt Christoph Unterhalt. Er ist Inhaber der Star-Tankstelle in Steinhausen und muss nach eigenen Angaben seit Beginn der Bauarbeiten mit einem Umsatzrückgang von rund 30 Prozent zurecht kommen. Um die Mindereinnahmen aufzufangen, habe er auch bereits Mitarbeiter entlassen müssen. »Das geht auch anderen so und zerrt auf die Dauer wirklich an den Nerven«, berichtet er.

Den anhaltenden Frost hat die Baufirma nun zum Anlass genommen, die Arbeiten vorübergehend einzustellen. Allerdings, so erläuterte gestern Kreis-Sprecherin Michaela Pitz, seien die Schilder »Durchfahrt verboten« zunächst hängen geblieben. Und in der Zufahrt aus Richtung Büren sei aus ungeklärten Gründen das Zusatzschild »Anlieger frei«, das auch Kunden der Geschäfte umfasst, verschwunden.

Trotzdem ersparten sich etliche Autofahrer die Umleitung und fuhren durch die Baustelle. 40 bis 45 Autos, so Christoph Unterhalts Schätzung, habe die Polizei angehalten und von den Fahrern jeweils 25 Euro Strafe kassiert.

Verärgerte Anrufe riefen schließlich den zuständigen Bauingenieur des Kreises auf den Plan, der vor Ort entschied, dass nun bis zum Wiederbeginn der Bauarbeiten zunächst alle Schilder »Durchfahrt verboten« entfernt werden.

»Autofahrer müssen der Beschilderung folgen«, betont Polizeisprecher Michael Biermann. Denn dass eine Durchfahrt theoretisch möglich sei, heiße ja keineswegs, dass sie auch erlaubt sei. Schon gar nicht, wenn ein Schild sie ausdrücklich verbiete. Wenn ein Fahrer sein Auto beispielsweise an einer Schwelle oder einer scharfen Kante beschädige, werde schließlich auch ein Verantwortlicher gesucht.

Die Stadt Büren weiß um die Schwierigkeiten der Geschäftsleute und versucht zu helfen: Ein großes Schild macht am Ortseingang aus Richtung Büren darauf aufmerksam, dass alle Betriebe in Steinhausen erreichbar sind.

Dennoch, weiß Unterhalt, stehe er mit seinen Umsatzeinbußen keineswegs allein. Sein Eindruck: Autofahrer machten einen Bogen um Steinhausen, weil sie wüssten, dass es kompliziert werden könnte, das Ziel zu erreichen.

Ändern wird sich daran so bald nichts: Noch bis in den Sommer sollen die Bauarbeiten dauern, die nach Ostern im vergangenen Jahr begonnen haben. Nachdem die lange gewünschte Steinhäuser Ortsumgehung vor einigen Jahren in Betrieb gegangen ist, wurde die Ortsdurchfahrt von einer Landes- zu einer Kreisstraße zurückgestuft. Nun wird sie saniert und zurückgebaut. Dabei sollen unter anderem auch Einengungen für eine Verlangsamung des Verkehrs und für mehr Sicherheit sorgen.

Kommentar

Wenn ein Schild die Durchfahrt verbietet, darf ein Autofahrer den betroffenen Weg nicht befahren, das ist ganz klar. Wenn es verhandelbar wäre, ob man einem Verkehrssignal folgt oder etwa eine rote Ampel lieber nur als freundlichen Vorschlag zum Anhalten betrachtet, ist es nicht mehr weit bis zum gefährlichen Chaos auf den Straßen.

Bürgerfreundlicher wäre es allerdings gewesen, hätte die Polizei in dem doch sehr speziell gelagerten Fall in Steinhausen Milde und Pragmatismus walten lassen. Schließlich machte die Straße keineswegs den Eindruck einer unwegsamen Baustelle. Und nachdem nun vorläufig alle Verbotsschilder entfernt worden sind, rollt der Verkehr ja auch problemlos. So problemlos, dass sich so mancher Geschäftsinhaber wünschen dürfte, das Winterwetter möge anhalten.Hanne Hagelgans