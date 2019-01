Vorsitzender Daniel Peitz konnte eine stattliche Anzahl von Mitgliedern im Vereinsheim begrüßen. Gleich zu Beginn standen zahlreiche Beförderungen und Ehrungen auf der Tagesordnung. Von den langjährigen Aktiven wurden ausgezeichnet: Kira Behler, Mario Sauermann (5 Jahre), Sabrina Anders, Maxime Heller, Andreas Michalak (10), Jessie Westhölter, Tobias Brunnert (15), Stefan De Cloet, Steven Heller (20), Alexander Tomeit, Lothar Westhölter, Mike Westhölter (25), Thorsten Habig und Martin Peitz (30).

Auch zahlreiche passive Mitglieder wurden für langjährige Treue geehrt: Marlies Bolzenius, Friedel Frisse, Jürgen Just, Monika Schröter, Christoph Spenner, Horst Tomeit, Ursula Tomeit, Frank Vollmer, Markus Weber, Bärbel Westhölter, Markus Wilmes, Holger Winkelmann (25 Jahre), Adolf Evers, Martin Henke, Dieter Peitz (30), Reinhard Elberfeld, Andreas Fahr und Klaus Scheidewig (40).

Thomas Bolzenius ausgezeichnet

Erfolgreiche Auftritte gab es viele in den vergangenen zwei Jahren. Höhepunkt war in 2017 die Teilnahme am größten Blumenkorso Belgiens in Loenhout zusammen mit der befreundeten holländischen Drumfanfare Beatrix. Erstmals mit von der Partie war der Fanfarenzug unter anderem beim Hexenstadtfest in Geseke und beim Allerheiligenmarkt in Marsberg. Eigene Veranstaltungen wie Motto-Sommerfeste oder vom Jugendvorstand organisierte Ausflüge rundeten den Terminkalender ab. Mit den Karnevalsauftritten wird auch die diesjährige Saison wieder musikalisch eröffnet.

Die Vorstandswahlen ergaben folgende Ergebnisse: Vorsitzender ist weiterhin Daniel Peitz. Dem geschäftsführenden Vorstand gehören nach wie vor Martin Peitz als zweiter Vorsitzender und Tobias Brunnert als Kassierer an. Neuer Geschäftsführer ist Thorsten Habig, da Steven Heller nicht mehr kandidierte. Als neue Beisitzerin wählte die Versammlung Rebekka Wagner. Tambourmajor ist weiterhin Marvin Bolzenius. Als Leiterin der Majorettengruppe wurde Jessie Westhölter wiedergewählt. Neu im Team des erweiterten Vorstands ist Christopher Peitz. Er löst damit seinen zuletzt in Doppelfunktion agierenden Bruder Daniel als musikalischen Leiter ab. Neuer Jugendvertreter ist Eddie Ulrich. Stellvertreter ist Mario Sauermann. Zur Schriftführerin wurde Tanja Michalak ernannt. Kassenprüfer für die kommenden zwei Jahre sind Norbert Kamp und Steven Heller.

Thomas Bolzenius wurde für seine besonderen Verdienste als aktiver Musiker, Tambourmajor, Vereinsheim-Bauhelfer und seine langjährige Mitarbeit im geschäftsführenden Vorstand von der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Für die nächste Zeit hat sich der neue Vorstand das Einstudieren neuer Musikstücke und die Nachwuchsförderung zum Ziel gesetzt. Bei jeder Probe, freitags um 20 Uhr im Vereinsheim am Ruhnenpöstchen, können alle, die Interesse an der Musik haben und gerne ein Instrument spielen möchten, gerne einmal reinschnuppern.