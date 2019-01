Ein Höhepunkt, der auch von der Bürener Bevölkerung gut angenommen worden war, war der große Zapfenstreich zu Ehren des langjährigen Tambourmajors Bernhard Montag. Neben dem mehr als positiven Rückblick wurde auch gleich ein Ausblick auf den weiteren Verlauf des Jahres 2019 gehalten.

Von den vielen Terminen seien stellvertretend der Besuch des Kreisschützenfestes am 1. September in Husen und des Bundesschützenfestes in Schloß Neuhaus genannt.

Das Tambourkorps Büren lebt von dem ehrenamtlichen Engagement seiner Mitglieder. Mit den alljährlichen Ehrungen sollen deren Verdienste gewürdigt werden. Jetzt wurde einem im Hintergrund und seit vielen Jahren im stillen arbeitenden Vorstandsmitglied des Tambourkoprs Büren eine besondere Ehrung zuteil. So umschrieb Uwe Zimmermeier, der als Vorsitzender des Kreismusikerbundes Paderborn zur Jahreshauptversammlung des Tambourkorps Büren gekommen war, die Verdienste von Hans-Beda Kröning.

Es schlossen sich die Ehrungen für langährige Mitgliedschaft der Aktiven an. Ausgezeichnet wurden Tom Diederichs, Felix Diederichs, Charliene Linkamp und Yannic Rhode (alle fünf Jahre), Verena Habig, Robin Freitag und Lukas Löper (alle zehn Jahre), Jenny Schmidt (15 Jahre) sowie Sylvia Hof und Stephan Pack (beide 20 Jahre).