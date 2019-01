Seine Stellvertreter sind Jutta Schmidt und Professor Dr. Michael Kleine. Neuer Geschäftsführer ist Heinz-Josef Struckmeier.

Ende vergangenen Jahres hatte Reinold Stücke sein Amt als Vorsitzender des Schulträgers niedergelegt. Reinold Stücke bekleidete das Amt seit seinem Ausscheiden als Schulleiter des Mauritius-Gymnasiums im Jahr 2008.

Seit er in den 1970er Jahren als Lehrer für Französisch und Latein an das Mauritius-Gymnasium kam, prägte Reinold Stücke die Schule und zahlreiche Schülergenerationen in vielfältiger Weise. Insbesondere in seiner Zeit als Schulleiter ab 1998 nahm er maßgeblichen Einfluss auf die Schulentwicklung.

Auf ihn gehen die intensive Bindung an die Prinzipien der jesuitischen Pädagogik, die das Miteinander an der Schule bestimmen, ebenso zurück wie die Gründung des Schülercafés und die Einrichtung der Mensa. Stückes Weitblick ist es zum Beispiel zu verdanken, dass das traditionsreiche Mauritius-Gymnasium bereits früh den Weg der Digitalisierung beschritt.

Dr. Christoph Deneke und der Vorstand werden das Bürener Mauritius-Gymnasium nun gemeinsam mit der Schulleitung in die Zukunft führen.