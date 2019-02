Klassen-, jahrgangsstufen- und sogar schulübergreifend arbeitet die Theater-AG, organisiert und finanziert durch die Stiftung »Magis« am Bürener Mauritius-Gymnasium. Auch Schüler des benachbarten Liebfrauen-Gymnasiums machten mit.

An der Mördersuche war auch das Publikum beteiligt: Wer aufmerksam die Handlung verfolgte und kombinierte, konnte Hinweise erhalten. Dennoch kamen die Zuschauer am Ende des Stücks nicht auf ein einheitliches Ergebnis. War der Mörder – wie immer – der Gärtner (gespielt von Nele Schäfers)? Auch Frau Krause (Jana Pauls) verhielt sich verdächtig – war sie es? Womöglich hatte die Köchin (Ronja Graunke) das arme Opfer auf dem Gewissen? Oder doch der scheinbar respektable Herr Behm (Cedric Hillebrand)? Am heutigen Mittwoch sowie am Freitag, 8. Februar, jeweils um 18 Uhr in der Aula des Mauritius-Gymnasiums wird der Fall noch einmal aufgerollt.

Schüler spielen Theater für Schüler

In beiden vergangenen Jahren wurden bereits unter der künstlerischen Leitung von Dr. Henrik Fockel (Trotz-alledem-Theater Bielefeld) die Produktionen »Das Vermächtnis von Lutopia«, ein von Schülern selbst geschriebenes Märchen, und das selbstironische Stück »Von elf bis zwölf Theater-AG« auf die Bühne gebracht. Zwar wurden die beiden Stücke vor allem der Schulöffentlichkeit präsentiert, darüber hinaus aber wurden auch Aufführungen für Grundschulen in Büren angeboten – stets unter dem Motto »Schüler spielen Theater für Schüler«. An der jetzigen Arbeit sind Schüler der Klassen 5 bis 8 des Mauritius-Gymnasiums und des Liebfrauengymnasiums beteiligt. Einige von ihnen wirken schon im zweiten und dritten Jahr mit.

Bereits vor einem Jahr haben die Proben für die aktuelle Produktion »Die wilde Bande sucht den Mörder« begonnen. Die Theater AG hat sich das Ziel gesetzt, einerseits schauspielerische Grundtechniken zu erlernen, aber auch Gemeinschaftsgefühl und Team-Geist zu aktivieren: Soziale Kompetenz soll vermittelt werden durch das gemeinsame Projekt, das Erreichen eines Ziels. Nicht etwa die Regie steht im Mittelpunkt, vielmehr sollen die Mitglieder der Theater-AG wissen, dass es »ihr« Stück ist, das sie gemeinsam auf die Bühne bringen.

Verzicht auf Freizeit

Und auch das Theater-Handwerk wollte gelernt sein. Es mussten Körpersprache und Artikulation eingeübt werden, was besonders für die Neulinge nicht immer ganz einfach war. Das Auswendiglernen von Texten, das Einüben und Einhalten von Körperhaltungen und die richtig artikulierte und vor allem langsame Aussprache mussten sich die Jugendlichen bisweilen sehr konzentriert aneignen.

Obwohl die Teilnehmer am Freitag nach der sechsten Stunde ins Wochenende hätten gehen können, waren die Beteiligten bereit, oft frustrierende Wartezeiten in Kauf zu nehmen, nämlich Probentermine, an denen man nicht dran war. Dennoch war die Leidenschaft enorm hoch: eine gemeinsame Aufführung über ein Jahr zu planen, hat alle Mitgliedern der Theater-AG viel Freizeit gekostet, hat ihnen Opferbereitschaft und Geduld abverlangt. Und nicht zuletzt wurden nach den Proben fingerfertig bis in die Abende Ideen und Nachrichten in der gemeinsamen Whatsapp-Gruppe ausgetauscht...