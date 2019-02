Die Abschiebehaftanstalt in Büren (Kreis Paderborn).

Von Gerhard Voogt

Büren/Düsseldorf (WB). Der Mediziner der Abschiebeeinrichtung des Landes NRW in Büren (Kreis Paderborn) ist wegen schwerwiegender Vorwürfe von seinem Posten suspendiert worden. NRW-Integrationsminister Joachim Stamp erklärte am Mittwoch in Düsseldorf, bei einer Kontrolle der Medikamentenbestände seien »Unregelmäßigkeiten« zutage getreten. Diese habe der Mediziner nicht erklären können. Unterdessen werde auch strafrechtlich gegen den Mann ermittelt.